"Не хочемо бути ні з Данією, ні зі США": прем'єр Гренландії заявив про прагнення до незалежності

Гренландія не хоче бути американським чи данським островом, а навпаки – прагне незалежності. Водночас Данія визнає прагнення Гренландії легітимним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде під час пресконференції в Копенгагені, яку цитує Financial Times.

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У Гренландії виступають за незалежність

Егеде заявив, що населення Гренландії прагне незалежності й не хоче бути ані данцями, ані американцями.

Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями,

– заявив прем'єр Гренландії.

Вочевидь, у такий спосіб лідер Гренландії вирішив відповісти Дональду Трампу, який хоче "купити" острів.

На пресконференції також була присутня прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Вона визнала, що прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим". Разом з тим, вона додала, що прагне зберегти Королівство Данія, до складу котрого входять Данія, Гренландія та автономна територія Фарерські острови.

Раніше Егеде висловив готовність провести переговори з Дональдом Трампом щодо долі Гренландії. Прем'єр також наголосив, що острів не розриває співпрацю та зв'язки з Данією.