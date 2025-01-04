Прем'єр Гренландії заявив про прагнення незалежності від Данії: серед причин – заяви Трампа

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що хоче домогтися незалежності від Данії. Він зазначив, що змінилася риторика навколо майбутнього цього арктичного острова.

Егеде зробив відповідну заяву під час своєї новорічної промови. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Гренладія у 2023 представила перший проєкт конституції

У Гренландії питання незалежності набуло популярності в останні роки.

Серед причин – викриття неправомірної поведінки влади Данії у 20 столітті, зокрема, її кампанія контролю над народжуваністю, яку стартувала у 60-их роках.

Новій заяві Егеде також передували коментарі новообраного президента США Дональда Трампа, який захотів "володіти та контролювати" Гренландію, а ще – посилити співпрацю острова з іншими країнами. Американський політик уже двічі, у 2019 та 2024 роках, пропонував купити Гренландію, але тамтешній уряд відмовляв та наголошував, що "ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися".

Настав час, щоб ми самі зробили крок і сформували наше майбутнє, також щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати і ким будуть наші торгівельні партнери,

– сказав Егедеу новорічній промові.

Острів був колонією Данії до 1953 року, і досі залишається самоврядною територією Данії, але в 2009 році він отримав право вимагати незалежності шляхом голосування. Уряд навіть у 2023 році представив свій перший проєкт конституції.

"Історія та поточні умови показали, що наша співпраця з Королівством Данія не досягла успіху в створенні повної рівності. Настав час для нашої країни зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над тим, щоб усунути перешкоди для співпраці – які ми можемо описати як кайдани колоніалізму – і рухатися вперед", – додав прем'єр Гренландії.

Більшість населення острова, яке складає 57 000 жителів, підтримує незалежність. Однак існують розбіжності щодо часу та потенційного впливу такого рішення на рівень життя. Дата голосування щодо прийняття незалежності також невідома, однак парламентські вибори мають відбутися до 6 квітня.

До слова, Гренландія багата на корисні копалини, нафту та природний газ, але економіка острова залишається крихкою, залежною від рибальства та щорічних грантів Данії.