Ситуацію з Гренландією можуть використати для захоплення українських територій, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація навколо Гренландії може бути використана як прецедент для виправдання окупації інших територій. Він також акцентував увагу на ситуації в Україні.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що заявив Зеленський про Гренландію?

За словами глави держави, події довкола Гренландії створюють небезпечний сигнал, який у майбутньому може слугувати підставою для де-юре визнання захоплення чужих територій.

Зеленський зазначив, що уважно стежить за розвитком ситуації, оскільки вона може мати прямі наслідки для України. Президент також звернув увагу на участь військових сил НАТО в підтримці Данії, підкресливши, що Україна не входить до Альянсу й змушена розраховувати передусім на власні можливості захисту.

Раніше Зеленський висловлював сподівання, що Сполучені Штати врегулюють ситуацію навколо Гренландії дипломатичним шляхом, а також закликав Європу посилювати власну безпеку. Він наголосив, що Україна готова ділитися досвідом протидії загрозам, зокрема в морській сфері.

Що відомо про ситуацію у Гренландії?