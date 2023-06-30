Екологічний подарунок: Грета Тунберг від Укрзалізниці отримала кепку з переробленої білизни

Грета Тунберг прибула до України 29 червня. Під час свого візиту вона не лише встигла поспілкуватися з Володимиром Зеленським, а й отримати подарунок від Укрзалізниці.

Український залізничний перевізник не залишив екоактивістку з порожніми руками. Додому вона вирушить з незвичайною кепкою.

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Подарунок для Тунберг максимально екологічний

В Укрзалізниці зауважили, що для перевізника Грета Тунберг – особлива пасажирка. А все тому, що вона "давно і послідовно пропагує поїзди". Вони, за словами активістки, – екологічно відповідальна альтернатива іншим видам транспорту, зокрема літакам.

Компанія придумала, як можна було віддячити екоактивістці за її позицію. Вона отримала у подарунок апсайклінгову кепку з білизни Укрзалізниці. Крім того, її познайомили з блокнотами від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf. Вони створені з переробленого опалого листя, пластикових кришечок і макулатурного картону.



Кепка Грети Тунберг з переробленої білизни Укрзалізниці / Фото Укрзалізниці

Детальніше пройдімося по візиту Грети Тунберг до України. Вона була присутня під час зустрічі президента з членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Що Тунберг каже про Росію

Екоактивістка зі Швеції звернула увагу на реакцію світової спільноти на підрив Каховської ГЕС. На її думку, вона недостатня.

Я не думаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я взагалі не думаю, що будь-яка реакція достатня. Бо просто не вистачає слів, щоб описати ці жорстокості,

– зазначила Тунберг.

Тунберг зазначила, що необхідно чути більше тих, хто постраждав від російської агресії. Вони мають бути "першими, хто доносить інформацію про те, що відбувається безпосередньо на місці".

На її думку, необхідно гучніше говорити про те. Також слід розширювати обізнаність про те, що відбувається в регіоні після підриву Каховської ГЕС.

І ми також повинні пам'ятати, що цей випадок, на жаль, не унікальний. Це лише одна частина війни, військових дій, що тривають. Це лише один приклад повномасштабної агресії, яка відбувається в Україні й тих злочинів, які Росія здійснює в Україні,

– підсумувала Тунберг.

Екоактивістка подякувала, що отримала можливість бути присутньою. Вона додала, що залучатиме представників екологічних громадських організацій.