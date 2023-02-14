БМП і боєприпаси підуть на фронт: Греція надала Україні нову допомогу

Уряд Греції погодив передачу ЗСУ великої партії військової техніки. До пакета допомоги увійшли 20 одиниць БМП-1, а також боєприпаси до цих бойових машин.

Про це мовиться у заяві, розміщеній на сайті Міністерства оборони Греції. Раніше ця країна відмовилася передавати нам танки Leopard.

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Водночас міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос наголосив, що його країна й надалі "підтримуватиме законне право українського народу на захист суверенітету та територіальної цілісності України".

Раніше видання BILD писало, що Греція заявила, що готова почекати з постачанням німецьких БМП Marder, адже Україні вони наразі значно потрібніші.

Як Греція допомагає Україні

БМП-1 – це бронемашина радянського зразка, яка була дуже поширена в країнах соцтабору. Звісно, вона відстає за характеристиками свого озброєння від сучасних закордонних зразків, проте все ж таки краща за нічого.

Греція вже поставила в Україну навіть більше танків, ніж було гарантовано контрактом. Зокрема за перші 14 машин Marder з Німеччини греки поставили українцям за "кільцевим обміном" 20 радянських БМП-1. Він наголосив, що Греція від початку зайняла "чітку позицію на користь допомоги українському народу" й продовжить допомагати Україні озброєнням.

Водночас влада Греції розглядає можливість передачі Україні комплексів протиповітряної оборони С-300, але тільки за однієї умови. Афіни готові піти на такий крок у разі, якщо на острові Крит будуть встановлені американські комплекси ППО та ПРО Patriot.