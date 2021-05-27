Греція не отримувала повідомлення про замінування "літака Протасевича"

Авіаційна влада Греції не отримувала повідомлення про небезпеку на літаку Ryanair. Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що інформація про вибухівку надійшла у Мінськ, Афіни та Вільнюс.

Греція спростувала слова Лукашенка

Управління громадянської авіації Греції заявило, що повідомлення про те, що країні було відомо про небезпеку на літаку є "помилковим і таким, що вводить в оману". Відповідно, висловлювання Лукашенка – неправда.

Цікаво Ми запросто можемо літак посадити, – Лукашенко з насмішкою запросив Путіна і Байдена до себе

В управлінні додали, що літак під час підготовки до вильоту пройшов всі запропоновані перевірки безпеки. Зокрема, огляд ручної поклажі і багажу. Ніяких загроз при цьому не виявили.

Які ще неправдиві заявив зробив політик

Білоруський диктатор заявив, що повідомлення про замінування пасажирського літака Ryanair надійшло нібито з території Швейцарії. Однак країна одразу спростувала цю інформацію та заявила, що нічого не знала про вибухівку.

Лукашенко також звинуватив аеропорти Києва, Львова та Варшави. Мовляв, вони відмовилися приймати "замінований літак". Самопроголошений президент одразу ж знайшов цьому виправдання – держави буцімто боялися відповідальності, або "комусь було вигідно", щоб літак сів у Мінську. Журналістам 24 каналу у ДП "Украерорух" заявили, що це – неправда. Повідомлення про необхідність прийняти літак не надходили в українські аеропорти.

Коротко про посадку літака Ryanair