Греція та Польща просять про щит ППО над Європою: як відреагувала фон дер Ляєн

Прем'єр-міністри Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони. Ініціативу фінансуватиме ЄС.

Тим часом Володимир Зеленський говорить, що Україні бракує ППО та далекобійної зброї. Це очевидна потреба, і саме через цей дефіцит щодня гинуть люди. А ще наша держава не може знищувати російські ракетні установки біля свого кордону, тож від обстрілів дуже потерпає Харків.

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Повітряний щит над Європою: що відомо

ЄС потребує нової "флагманської програми", такої як європейський щит протиповітряної оборони, написали в листі прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і його польський колега Дональд Туск, за словами особи, знайомої з його змістом,

– пишуть журналісти.

Реакція Урсули фон дер Ляєн була публічною – вона виклала допис у соцмережу Х. В повідомленні сказано, що "потрібно менше фрагментації та спільні проєкти, як-от повітряний щит, запропонований Міцотакісом і Туском".

"Україна веде війну за свободу проти гноблення. Україна бореться за наші цінності. Тож продовжуймо підтримувати Україну і водночас посилюймо нашу оборону", – написала президентка Єврокомісії.

У листі прем'єри висловили прохання обговорити це питання на наступному саміті ЄС наприкінці червня. Але офіційно текст листа ще не оприлюднювали.

Що конкретно пропонують

"Міцотакіс і Туск пропонують створити комплексну систему протиповітряної оборони, яка була б здатна захистити спільний повітряний простір ЄС від вхідних загроз, таких як літаки, ракети і безпілотники", – цитують лист журналісти.

Якщо такий проєкт розроблять і профінансують, це підкреслить, що Європа об'єднана та сповнена рішучості захищати себе. Польща та Греція витрачають чи не найбільше ВВП на оборону серед країн НАТО, вони входять за цим показником до трійки країн (разом зі США).

А як щодо закриття неба над Україною

Після того, як союзники допомогли Ізраїлю відбити атаку Ірану, Володимир Зеленський закликав країни НАТО закрити бодай частину неба над Україною – хоча би західні регіони.

У Німеччині цю ідею відхилили "з важким серцем", мовляв, це втягне НАТО у війну. Втім, обіцяли надати ще одну систему ППО Patriot.

У Польщі цю ідею "розглядають з юридичної й технічної точок зору". Рішень поки немає, але точно відомо, що країна не передасть свою ППО Україні.