"Друг пізнається в біді": Греція і Туреччина захоплюються працею українських рятувальників
Джерело:ДСНС України
Українські рятувальники в Греції та Туреччині допомагають приборкати пожежі. Зокрема 100 рятувальників 9 серпня у Північній Евії, що у Греції, гасили частину пожежі, яка сягала 8 тисяч метрів.
Рятувальники гасили пожежу поблизу населеного пункту Гувес. Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Греція та Туреччина дякують Україні за допомогу.
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Українські рятувальники гасять пожежі в Греції та Туреччині
100 рятувальників, які становлять зведений загін ДСНС, 9 серпня гасили пожежі на території Північної Евії.
Очільник українського МЗС Дмиро Кулеба поділився відгуками іноземних політиків про вчинок України:
- він процитував слова Фатиха Дюзгюна, турецького пілота-координатора пожежних літаків, що прибули з України: "Справжній друг пізнається в біді. Ми дякуємо дружній країні Україні та її народу за підтримку. Туреччина завжди підтримувала Україну, і Україна сьогодні з Туреччиною. Співпраця між двома країнами завжди триватиме";
- Аргиріс Ліаскос, мер найбільш постраждалого порту Мантуді на острові Евія (там вирують найбільші пожежі), зауважив: "Нам неоціненно допомогли 200 пожежників з України та Румунії, які після прибуття зайшли прямо в найгірше полум'я. Вони працювали без зупинки всю добу, поки все не загасили. Якби не вони, все б згоріло. Ми їм зобов'язані".
Це Україна, яка допомагає друзям, а не лише просить про підтримку. І це розрив шаблону російської пропаганди. Є всі підстави пишатися Україною щодня, але цими днями – особливо,
– пояснив Кулеба.
Українські рятувальники допомагають приборкати пожежі в Греції / Фото ДСНС України
Українські рятувальники допомагають гасити пожежі за кордоном: коротко
- 6 серпня українські рятувальники прибули в Грецію для гасіння масштабних пожеж.
- Станом на 9 серпня співробітники ДСНС у Греції ліквідували окремі осередки та локалізували пожежу лісу в гірському масиві на території 1 тисяча 800 метрів. Загалом з початку робіт українські надзвичайники ліквідували там 4 тисячі 50 метрів загоряння.
- Протягом 8 серпня авіацією ДСНС України на території провінції Мугла, що у Туреччині, здійснили 12 скидів (96 тонн) води. Всього з початку робіт – 98 скидів води (784 тонн).