Греція повністю закрила свій повітряний простір для білоруських літаків
Джерело:pentapostagma.gr.
Греція вирішила закрити повітряний простір для літаків із Білорусі. Також заборонили авіарейси до цієї країни.
Влада повідомила, що літаки, які експлуатують авіаперевізника Білорусі, не зможуть здійснювати посадку, зліт з території Греції або проліт над її територією.
До речі Греція готова надати Україні С-300, але є умова
Також директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати рейси до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі.
Греція припускає пряму участь Білорусі у війні
Таке рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Припускають, що Білорусь може долучитись своїми військами.
Нагадаємо, раніше Греція заявила, що може надати нашій державі зенітно-ракетні системи С-300. Однак це станеться, якщо США розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot. Ба більше, в такому разі Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва. Зокрема, "Тор-М1" та "Оса-АКМ".
Чи є загроза з Білорусі
- Експерти після поїздки Путіна до Мінська зазначили, що, схоже, диктатор готовий розосередити свої війська на 2 фронти.
- Прикордонні білоруські регіони закрили, там ввели комендантську годину, проводять там фільтраційну роботу. Ці області готують до прибуття мобілізованих.
- Нагадаємо, що ЗСУ мають план дій на випадок різних сценаріїв.