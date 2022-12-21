Греція повністю закрила свій повітряний простір для білоруських літаків

Греція вирішила закрити повітряний простір для літаків із Білорусі. Також заборонили авіарейси до цієї країни.

Влада повідомила, що літаки, які експлуатують авіаперевізника Білорусі, не зможуть здійснювати посадку, зліт з території Греції або проліт над її територією.

До речі Греція готова надати Україні С-300, але є умова

Також директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати рейси до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі.

Греція припускає пряму участь Білорусі у війні

Таке рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Припускають, що Білорусь може долучитись своїми військами.

Нагадаємо, раніше Греція заявила, що може надати нашій державі зенітно-ракетні системи С-300. Однак це станеться, якщо США розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot. Ба більше, в такому разі Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва. Зокрема, "Тор-М1" та "Оса-АКМ".

Чи є загроза з Білорусі