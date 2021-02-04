У Греції потужний вибух зруйнував триповерховий готель: відео

У Греції поблизу міста Касторія стався вибух. Він майже повністю зруйнував триповерховий готель, уламки якого розлетілися на 80 метрів.

Джерело: Greek Reporter

Звуки вибуху було чути навіть у Касторії, яка розташована за 4 кілометри від місця інциденту. Через це у місті ставалися короткочасні відключення електроенергії.

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Наразі поліціянти оточили територію та заблокували рух на магістралі, яка веде до Касторії. Водночас на місце вибуху вже прибули рятувальники.

Зруйнований готель Tsamis Hotel мав 80 номерів. Його побудували на початку 70-х років ХХ століття. Будівлю повністю відремонтували у 2010 році.

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За версією місцевої влади, вибух міг статися через витік газу. Однак остаточну причину інциденту ще не встановили. Інформації про постраждалих наразі також немає.

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