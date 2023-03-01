"Жахливі 10 секунд, а тоді – паніка, вогонь": очевидці про жахливе зіткнення поїздів у Греції

На території Греції зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди просто-таки на колії, внаслідок чого загинуло чимало людей. Згодом у мережі з'явилися свідчення очевидців про цю жахливу аварію.

Зауважимо, що ця аварія сталася у місті Салоніках ввечері 28 лютого та станом на 08:00, 1 березня було відомо, про 32 загиблих та 85 поранених. Люди, які були в одному з потягів та які не постраждали, стверджують, що вони наче прожили нічне жахіття.

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"Це було схоже на землетрус"

Слід сказати, що цей пасажирський потяг прямував з Афін до Салонік, а вантажний – із Салонік до Лариси. Так вони й зіткнулись.

Згодом Стергіос Міненіс – 28-річний пасажир потягу – розповів журналістам про те, що йому довелось пережити. Власне, він вистрибнув у безпечне місце з-під уламків після того, як сталася аварія.

Ми почули великий вибух, це було 10 кошмарних секунд. Ми переверталися у вагоні, поки не впали на бік... Потім була паніка, пожежа, вогонь зайнявся миттєво. Коли ми переверталися, нас обпікало, вогонь був праворуч і ліворуч,

– розказав він.

Також інші люди, яким вдалось вижити, говорили, що у вагоні була страшенна паніка – люди кричали. Один молодий хлопець поділився, що "це було схоже на землетрус".

ДТП на залізниці у Польщі

Цю ситуацію коментував також Губернатор регіону Фессалія Константінос Агорастос. Він зазначив, що перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок внаслідок аварії, а перші два вагони, які миттєво зайнялися, – "майже повністю знищені".

До цієї теми згадаємо, що не так давно, у ніч проти 25 лютого, на території Польщі українець у нетверезому стані влаштував ДТП. Власне, він заїхав машиною на колію, а потяг її збив.

Ця аварія трапилася в населеному пункті Ожаруві-Мазовецькому. Сам чоловік не постраждав, адже вибіг з автівки перед тим, як в неї в'їхав потяг.