Грибник, якого на Закарпатті рятувальники шукали дві доби, знайшовся сам

Рятувальники ДСНС 2 доби прочісували ліси Закарпаття, шукаючи зниклого ще 10 жовтня грибника. Чоловік загубився у лісі поблизу села Лопухів Тячівського району.

Грибника шукали рятувальники двох областей, а він знайшовся сам. Про це повідомили рідні чоловіка.

Важливо Пішов по гриби й не повернувся: у Карпатах другу добу шукають чоловіка

Чоловік, який заблукав під час збору грибів у лісовому масиві поблизу села Лопухів Тячівського району повернувся додому самостійно. Про це Службу порятунку сповістили його рідні о 21:00 12 жовтня.

В якому він стані

За даними рятувальників, стан здоров'я чоловіка задовільний. Він відмовився від медичної допомоги й заявив, що почувається добре.

Як відбувалися пошуки чоловіка

Грибника шукали приблизно 20 рятувальників з 4 гірських пошуково-рятувальних відділень:

селищ Усть-Чорна та Міжгір'я (Закарпаття),

Яремче та Івано-Франківська.

На Львівщині раніше теж заблукали грибники

У Карпатах вже настала справжня зимова погода . На високогір'ях падає сніг, а стовпчики термометрів опустились нижче нуля.

Наприкінці вересня на Львівщині заблукали двоє жінок з двома дітьми, які теж пішли по гриби. На щастя, пошуки тривали недовго та були успішними. Жінок правоохоронці та рятувальники знайшли вже через годину – цілими та неушкодженими.