Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута загинув захисник із Волині Григорій Душний

Незабаром Волинь прощатиметься зі ще одним захисником. Під час виконання бойового завдання 16 квітня 2023 року загинув мешканець села Іванівка Григорій Душний.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Іваничівську селищну раду. Військовий 1979 року народження поліг в районі Бахмута Донецької області.

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Коли відбудеться прощання

В Іваничівській громаді очікують прибуття тіла загиблого в понеділок, 19 травня. Прощання з бійцем розпочнеться о 11:30 біля його будинку.

Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину й кожного з нас. У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю нашого Героя,

– написали в громаді.

Нагадаємо, 17 травня Білоцерківська громада повідомила про смерть військовослужбовця Олександра Олексієнка, якого вважали зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в Донецькій області з 2024 року. Чоловік служив водієм-електриком відділення радіоелектронної боротьби.

До слова, 16 травня в Україну повернули тіла 909 захисників, що загинули під час оборони Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.