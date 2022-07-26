Боронимося на майже 270 градусів, – екскомандувач ССО про заспокійливу дію підірваних мостів

Українці вже шостий місяць поспіль показують ворогу та всьому світу свою незламність. Унікальність війни в чинній фазі, полягає у тому, що ми обороняємось на майже 270 градусів.

Про це в інтерв'ю заявив екскомандувач ССО генерал-майор Григорій Галаган.

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Сам Галаган наголосив, що станом на кінець липня понад 2 тисячі кілометрів – куди не кинься, або ворог, або той, хто ворога підтримує.

Тому Сили спеціальних операцій присутні зараз усюди. ССО курують Рух опору, проводять інформаційно-психологічні операції. Ну і без бойової роботи теж ніяк – її ми називаємо "кінетичними діями",

– констатував екскомандувач ССО.

Під "кінетикою" Галаган має на увазі підриви мостів.

"Після кожних підірваних на окупованих територіях колії чи мосту я краще засинаю", – зізнався він.

Україні потрібні HIMARS

HIMARS допомагають нищити ворога на фронті. З допомогою цих артсистем в повітря злетіли вже 50 російських складів. Такі дані озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.

Реактивні системи залпового вогню HIMARS вже стали нічним кошмаром окупантів. Всього декілька РСЗВ мають величезний вплив на полі бою, а згодом їх кількість лише зростатиме.

Лише кілька РСЗВ HIMARS дозволили нашим героям завдати просто шалених ударів по складах ворога з боєприпасами та його командних пунктах. російські окупанти через проблеми з логістикою вже не мають змоги вести інтенсивні наступальні дії.

Резніков також додав, що якщо говорити про ефективний контрнаступ по всій лінії фронту, то ЗСУ потребують 100 таких систем, така їх кількість дозволить нівелювати вогневу перевагу ворога. Окрім того, при контрнаступі важливо відрізати окупантів від підтримки та постачання, а для цього потрібні ракети за дальністю 100 – 150 кілометрів.

Більше про це – результати роботи HIMARS по командних пунктах в Ізюмі: дивіться відео