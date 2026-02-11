Відоме ім'я батька родини загиблого внаслідок удару по Богодухову
- У Богодухові внаслідок удару безпілотника загинули троє дітей та їхній 34-річний батько, демобілізований військовий Григорій Шикула.
- Врятувати вдалося лише матір Ольгу Крівогуб, яка отримала численні поранення.
У Богодухові Росія вбила цілу родину у власному будинку. Загинули троє маленьких дітей і батько.
Увечері 10 лютого окупанти вдарили безпілотником "Герань" по приватному будинку, де проживала родина з 5 людей. Унаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім'я опинилася під завалами.
Що відомо про загиблого батька родини?
Як пише Суспільне, від ворожого удару загинули троє дітей – однорічна Мирослава та двоє хлопчиків Владислав та Іван віком 1 рік 3 місяці. Також росіяни забрали життя їхнього 34-річного батька Григорія Шикули. Чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту без ноги.
Врятувати вдалося лише матір – Ольгу Крівогуб, яка перебуває на 35-му тижні вагітності.
Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки.
Відомо, що родина захисника Григорія Шикули нещодавно придбала житло у Богодухові. Сім'я переїхала туди із Золочева, вважаючи що так буде безпечніше.
Сам Григорій Шикула родом із Сковородинівки – села Золочівської громади.
Що відомо про інших жертв окупантів?
- Не вперше росіяни атакують приватний сектор Богодухова дронами. У ніч проти 9 лютого ворог скерував безпілотник у житловий будинок. У ньому загинула матір та її 10-річний син.
- 6 лютого окупанти вбили 31-річну Анастасію Пашкевич. Росіяни вдарили по її автівці "Ланцетом". У жінки залишилося троє доньок.
- Внаслідок російського авіаудару по Слов'янську загинули мати та її 11-річна донька, а ще 14 мирних жителів отримали поранення.