Оксану Григор’єву призначили радницею з ґендерних питань у ЗСУ

У Збройних силах України з'явилась посада радниці з ґендерних питань. На неї призначено громадську діячку Оксану Григор'єву.

Раніше вона обіймала посаду радниці з ґендерних питань у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Про це провідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про нове призначення у ЗСУ

У Збройних Силах України запроваджено посаду радниці з ґендерних питань, з метою забезпечення взаємної координації між родами та видами військ та Міністерством оборони України, а також розробки та реалізації комплексної ґендерної стратегії в Збройних сил України.

На цю посаду призначено Оксану Григор’єву – громадську активістку, яка раніше обіймала аналогічну посаду в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Ґендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Впровадження ґендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО.