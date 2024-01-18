Якщо доведуть усі факти: Гринкевича можуть засудити на понад 10 років

Справу скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича продовжують розслідувати. У ДБР розповіли, яке покарання його може очікувати.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері телемарафону заявила, що так званого постачальника Міноборони, який поставляв необхідні речі за завищеними цінами, можуть засудити до позбавлення волі на 10 років. Крім того, 18 січня суд обере йому запобіжний захід.

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Гринкевич перебуває в СІЗО

Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО після того, як його затримали за спробу дати хабар у розмірі 500 тисяч. Вже там він отримав ще одну підозру у шахрайстві та участі в злочинній організації.

Це суворі такі статті досить: 255 і 190. Але такі підозри також отримали ще 4 причетних до цієї оборудки з Міноборони, яка стосувалася закупівлі одягу та білизни для ЗСУ,

– пояснила представниця ДБР.

Правоохоронці встановили, що організацію створили, аби привласнювати бюджетні гроші, які виділялися на закупки білизни для військових. Підприємства Гринкевича у мирний час займались будівництвом, тож не могли задовольняти ці потреби Міноборони. Слідчі також будуть працювати над тим, щоб дізнатися, як їм взагалі вдалося отримати ці договори та хто в оборонному відомстві може бути причетним до цих схем.

Тривають перевірки

Наразі у ДБР встановлюють, хто ще може бути причетним до цієї справи. Сапьян розповіла, що точно перевірять тих, хто робив замовлення цим фірмам і які в результаті приймали вже остаточний варіант цього замовлення, коли воно у вигляді одягу і білизни прибувало на склади ЗСУ.

Якщо всі фактори будуть доведені, то Гринкевичу загрожує 10 років ув'язнення.

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