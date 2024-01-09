Син бізнесмена Гринкевича вперше прокоментував скандал з розкраданням грошей для ЗСУ

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Крім того, чоловіка звинувачують в оборудках щодо закупівель одягу та білизни для воїнів ЗСУ.

Одна з фірм, яка фігурує у корупційному скандалі, зареєстрована на сина бізнесмена – Романа Гринкевича. Той вперше відреагував на обвинувачення.

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"Нас замовили"

Роман Гринкевич опублікував пост в Instagram, в якому заявив, що його родина начебто займалася своєю діяльністю доброчесно і закон не порушувала. Крім того, чоловік зауважив, що скандал навколо його сім'ї "замовили". І вони нібито знають імена тих, хто в цьому зацікавлений.

Ми переконані, що правоохоронні органи на всіх рівнях і безпосередньо МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними,

– йдеться у дописі Гринкевича – молодшого.

Також син львівського бізнесмена наголосив, що його родина "точно" виправдовуватися не буде, бо начебто "нема у чому", і додав, що тікати за кордон вони теж не планують.

Роман Гринкевич відповів на скандал навколо його родини / Фото Instagram