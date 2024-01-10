Справа Гринкевичів: студенти Львівської Політехніки планують мітинг – де і коли він буде

Львівські студенти планують мітинг через скандал навколо родини Гринкевичів та Міноборони. Зокрема, вимагають відсторонити Світлану Гринкевич від викладання через справу її чоловіка.

Невеличка площа біля Львівської Політехніки стане ареною студентського протесту уже в п'ятницю, 12 січня. Мітингувальники зберуться о 13:30, аби висловити свою позицію щодо корупційного скандалу, пов'язаного з родиною Гринкевичів, повідомляє 24 Канал.

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Мітинг проти Гринкевичів

Інформація про акцію почала ширитися телеграм-канали. Її організатори навіть створили відкритий чат у цьому месенджері. долучитись до нього можна за посиланням.

Вимагаємо відсторонення Світлани Гринкевич від навчального процесу на період досудового розслідування справи її чоловіка,

– йдеться в одному з повідомлень.

За словами організаторів, вони не вимагають звільнення Світлани Гринкевич, оскільки наразі немає юридичних підстав для такого кроку. Втім, вони наполягають на її тимчасовому відстороненні, щоб забезпечити неупередженість розслідування та уникнути конфлікту інтересів.

"Ця акція є мирною і проводиться згідно з чинним законодавством України. Отже, заборонено все, окрім плакатів. Зокрема, наклеювання наліпок, псування майна Політехніки, перекриванню доріг, піротехніка тощо. За все це передбачена кримінальна відповідальність", – акцентують організатори.

Бекграунд: скандальна справа

Ігор Гринкевич, відомий львівський бізнесмен, був затриманий за підозрою у корупції. Слідство вказує на його причетність до оборудок із закупівлями для Міноборони. У відповідь на це відомство розірвало угоди з компаніями Гринкевича, а суд відправив його під варту.

Справа Гринкевичів викликала широкий резонанс у суспільстві. Ігоря Гринкевича звинувачують у спробі підкупу службової особи та у зловживаннях, які могли призвести до значних збитків державного бюджету.

Внаслідок цього скандалу постраждала репутації всього сімейства Гринкевичів. Навіть дісталося нареченій сина львівського бізнесмена, художниці Соні Морозюк. На дівчині помітили коштовності за чималі кошти та припустили, що це подарунок від коханого, батько якого – підозрюваний в корупції.

З 8 січня 2024 року Світлана Гринкевич перебуває у відпустці. Її вона попросила через "сімейні обставини". Викладає дружина підозрюваного маркетинг в Інституті економіки та менеджменту Львівської Політехніки.