Гробниці, гроші та амфори: у Хорватії відкопали стародавній некрополь – фото

Археологи провели розкопки на острові Хвар, що у Хорватії. Місто є популярним серед туристів курортом, однак історія цієї місцевості досі не досліджена.

Результати розкопок у Хорватії

У палаці XVII століття на ідилічному хорватському острові Хвар виявили старовинний некрополь. Він датується IV і V століттями нашої ери. Цей некрополь у Хварі називають "найважливішим за всю історію", за тисячі років проживання на острові.

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Археологи Кантаросу витратили 2 місяці на розкопки району, готуючись до створення нової острівної бібліотеки. Вони знайшли старовинний некрополь під палісадником Палацу Радошевичів.

Острів Хвар розташований в Адріатичному морі, відомий курорт для літнього відпочинку. Однак це частина тривалої історії, яка постійно заселялася з часів раннього неоліту.

На думку археологів, відкриття некрополя є "найважливішим і найбагатшим місцем, коли-небудь виявленим у Хварі". Група виявила вали V століття з міською брамою і кам'яну стіну, що датується II століттям нашої ери.



Результати розкопок оприлюднили у червні 2021 року / Фото Kantharoshvar

Ахреологи знайшли гробниці

Команда екскаваторів знайшла докази різних типів поховань на некрополі Хвар, від простих кам'яних могил до скриньок до вишукано побудованих конструкцій з черепичними дахами. В одній гробниці дослідники виявили 12 скелетів.



Знахідку виявила група з 5 археологів / Фото Kantharoshvar

Це дозволить дослідникам краще проілюструвати карту давніх торгових зв'язків хорватського острова з прилеглими островами та віддаленими вантажовідправниками.



Археологи знайшли чимало скелетів / Фото Kantharoshvar

Крім того, саме це поховання було повністю обмуроване кам'яною кладкою, що свідчить про те, що його покровителі були заможними або винахідливими. Останки були захоронені та запечатані у великих амфорах, що свідчить про дотримання ритуалів та обрядів поховання.

До цього часу такі обряди залишались таємницею. Тепер науковці планують провести радіовуглецеві датування на різних шарах останків.

Науковці знайшли також глиняний посуд, що відкриє "нові уявлення про виробництво кераміки". Археологи вважають, що вони чимало дізналися про 2 конкретні аспекти багатої, але відносно невідомої історії острова.