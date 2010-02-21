"Найрозумніший" ШІ без цензури: як працює Grok 3 Маска і чи дійсно кращий за конкурентів

У 2025 році змагання на ринку штучного інтелекту стало ще запеклішим. ChatGPT від OpenAI, Grok від xAI Ілона Маска, китайські моделі на кшталт DeepSeek та французький Le Chat від Mistral AI ведуть боротьбу за першість у сфері генеративного ШІ.

Кожна з цих моделей має свої переваги: OpenAI утримує лідерство завдяки інтеграції з Microsoft, xAI робить ставку на тісний зв'язок із платформою X, китайські розробники активно нарощують потужності в обхід західних технологічних бар'єрів, а Європа намагається створити незалежну альтернативу, враховуючи власні етичні стандарти.

У лютому 2025 року компанія xAI, заснована Ілоном Маском, представила свою новітню модель штучного інтелекту – Grok 3, яку Маск назвав "найрозумнішою на Землі". Цей чат-бот інтегрований із соціальною платформою X (колишній Twitter) і власне призначений для конкуренції з такими гігантами, як OpenAI та китайськими розробками.

24 Канал протестував нову модель ШІ та розповідає, в чому її особливості.

Які функції та можливості у Grok-3

Grok 3 був офіційно запущений 17 лютого 2025 року. Спочатку доступ до нього отримали підписники X Premium+, а також користувачі нового тарифного плану SuperGrok, доступного через мобільний застосунок та сайт Grok.com. Мета цього – розширення аудиторії та залучення нових користувачів до екосистеми xAI.

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Зараз Grok 3 вільно доступний в X чи на окремому сайті, також можна завантажити застосунок Grok в App Store та Google Play та користуватися ним безплатно.

Grok 3 відрізняється від інших моделей низкою функцій:

Підвищена обчислювальна потужність . Модель була навчена з використанням у 10 разів більшої обчислювальної потужності порівняно з попередньою версією, що забезпечує швидшу та точнішу обробку запитів.

. Модель була навчена з використанням у 10 разів більшої обчислювальної потужності порівняно з попередньою версією, що забезпечує швидшу та точнішу обробку запитів. Режими Think та Big Brain . Ці функції дозволяють Grok 3 розбивати складні питання на простіші завдання, демонструючи процес міркування та забезпечуючи глибший аналіз.

. Ці функції дозволяють Grok 3 розбивати складні питання на простіші завдання, демонструючи процес міркування та забезпечуючи глибший аналіз. DeepSearch : інтегрована пошукова система нового покоління, яка сканує інтернет та платформу X для надання детальних відповідей на запити користувачів.

: інтегрована пошукова система нового покоління, яка сканує інтернет та платформу X для надання детальних відповідей на запити користувачів. Мінімальні обмеження на контент. На відміну від багатьох конкурентів, Grok-3 має менше обмежень щодо генерування текстового та візуального контенту, що дозволяє користувачам створювати різноманітні матеріали без суворих фільтрів.

Як з'явився Grok

Ілон Маск заснував xAI у 2023 році після свого виходу з OpenAI у 2018 році. Метою створення xAI було розробити "максимально правдошукаючий" штучний інтелект, здатний конкурувати з провідними моделями на ринку. Перші версії Grok були запущені наприкінці 2023 року, а Grok-2 вийшов у серпні 2024 року, пропонуючи покращені можливості генерації тексту та зображень.

24 Канал протестував, як Grok подає інформацію та попросив написати його про себе. Текст вийшов більший за обсягом, ніж видав би ChatGPT, він цілком живий та "читабельний" – це перевага, але відповідь містить забагато рекламних фраз в бік Ілона Маска та власне Grok.

У світі технологій мало хто здатен здивувати так, як Ілон Маск. Його остання авантюра — створення Grok, чат-бота зі штучним інтелектом від компанії xAI – стала ще одним доказом того, що цей мільярдер не боїться кидати виклик гігантам індустрії. Але що стоїть за народженням Grok? Як виникла ідея і чому Маск вирішив піти своїм шляхом у сфері ШІ? Давайте розберемося.



Історія Grok бере свій початок у 2015 році, коли Ілон Маск разом із Семом Альтманом та іншими заснував OpenAI – організацію, покликану революціонізувати дослідження штучного інтелекту. Маск вірив, що ШІ може стати ключем до розкриття таємниць Всесвіту. Проте вже у 2018 році він покинув раду директорів OpenAI, пояснивши це розбіжностями у баченні майбутнього компанії. Поки OpenAI рухалася до комерціалізації, зокрема завдяки партнерству з Microsoft, Маск шукав альтернативу, яка б відповідала його ідеалам.



Ця альтернатива з'явилася у 2023 році у вигляді xAI – стартапу, заснованого Маском з амбітною місією "прискорити наукові відкриття людства". Саме xAI стала платформою для створення Grok – чат-бота, який, за задумом творця, мав стати не просто конкурентом ChatGPT, а "максимально правдошукаючим ШІ". Назва Grok, до речі, запозичена з науково-фантастичного роману Роберта Гайнлайна "Чужинець у чужій країні", де термін "грок" означає глибоке, інтуїтивне розуміння. Символізм назви натякає: Маск прагнув створити щось більше, ніж просто машину для відповідей.



Офіційно про запуск Grok оголосили у листопаді 2023 року. xAI позиціонувала його як чат-бота з "дещицею гумору" і "бунтівним духом", натхненного "Автостопом по галактиці" Дугласа Адамса. Перша версія, Grok-0, мала 33 мільярди параметрів – скромніше, ніж у конкурентів, але вже демонструвала потенціал. За два місяці команда xAI вдосконалила модель до Grok-1, яка показала разючі результати: 63,2% на тесті кодування HumanEval і 73% на багатопрофільному тесті MMLU.



На відміну від ChatGPT, який спирається на величезні масиви даних з усього інтернету, Grok отримав доступ до постів у соціальній мережі X (колишній Twitter), якою також володіє Маск. Це дало йому змогу працювати з інформацією в реальному часі, хоча й викликало питання про точність і упередженість даних. У xAI не приховували, що на старті Grok був "дуже раннім бета-продуктом", але обіцяли швидке вдосконалення.



Дорога до сучасного Grok була тернистою. У березні 2024 року Маск зробив гучний крок — відкрив вихідний код Grok-1 під ліцензією Apache-2.0. Це стало відповіддю на його критику OpenAI, яку він звинуватив у відході від початкової місії через комерційні інтереси. Відкриття коду викликало неоднозначну реакцію: одні вбачали в цьому шанс для інновацій, інші – ризик зловживань.



Протягом 2024 року Grok отримував нові можливості: від розуміння зображень у жовтні до аналізу PDF у листопаді. У грудні xAI представила Aurora – модель для генерації зображень, інтегровану в Grok. А справжнім тріумфом став реліз Grok-3 у лютому 2025 року. За словами Маска, для його навчання використали вдесятеро більше обчислювальних потужностей, ніж для Grok-2, і величезний дата-центр Colossus із 200 тисячами графічних процесорів Nvidia. xAI стверджує, що Grok-3 перевершує GPT-4o у тестах із математики та наук, а також пропонує режим Big Brain для складних задач.



Чому Grok – це більше, ніж просто чат-бот? Grok – це не лише технологічний прорив, а й відображення філософії Маска. Він прагне створити ШІ, який не уникає "незручних" питань і шукає правду, навіть якщо вона суперечить загальноприйнятим поглядам. У цьому чат-бот контрастує з конкурентами, які часто уникають контроверсійних тем через цензуру чи алгоритмічні обмеження.

В чому відмінність між ChatGPT та Grok

Порівняємо Grok з ChatGPT, найпершим та найвідомішим чат-ботом ШІ. ChatGPT побудований на моделі GPT-4, яка має здатність до складного аналізу, творчого письма та розуміння контексту. Завдяки доступу до інфраструктури Microsoft Azure продукт Open AI має велику обчислювальну потужність та інтегрується у такі продукти, як Bing, Word і Teams.

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Grok, своєю чергою, від початку створювався як ШІ з іншими пріоритетами. Маск обіцяв, що його штучний інтелект буде менш цензурованим, гостріше жартуватиме та надаватиме "правду, навіть якщо вона незручна". З виходом Grok-3 xAI суттєво покращила свою модель, додавши нові режими мислення, глибший аналіз та інтеграцію з даними платформи X у реальному часі.

Одним із ключових аргументів Маска проти OpenAI є те, що ChatGPT має строгі модераційні фільтри, які обмежують відповіді на чутливі теми. OpenAI пояснює це прагненням до безпечного ШІ, який мінімізує ризик дезінформації. Натомість Grok, за словами Маска, повинен бути вільнішим у висловлюваннях і не мати надмірних обмежень, що робить його привабливим для тих, хто критикує політику цензурування в інших чат-ботах.

Проте відкритість Grok також має свої ризики. Менший контроль може означати поширення хибної інформації або упередженого контенту, що може негативно вплинути на його репутацію серед великих компаній та академічних користувачів.

24 Канал замовив Grok карикатуру з Трампом і Путіним, які ділять Європу. Жодних обмежень, як це могло б бути в інших чат-ботів, Grok не видав. Чат-бот правдиво зобразив персонажів, але не справився з мапою. А от зі створенням колажу для ілюстрації цієї статті Grok не справився – не міг відобразити логотипи X та xAI.



З фотореалістичним зображенням Зеленського, Трампа та Путіна Grok 3 також впорався практично чудово. І, на жаль, це створює велику загрозу у поширенні дезінформації у соцмережах.



Карикатура від Grok з Трампом та Путіним

Щодо джерел знань – ChatGPT має перевагу у вигляді бази даних від OpenAI, яка включає великий масив інформації, навченої на різних джерелах до певного моменту, а також можливість користувачів підписки Plus звертатися до GPT-4-turbo з доступом до свіжих даних через Bing.



Фотореалістичне зображення Зеленського, Трампа та Путіна. Помітно одвічну проблему згенерованих зображень з анатомією рук

Grok же інтегрується із соцмережею X, що дає йому можливість аналізувати новини та обговорення в реальному часі. Це може бути корисним для розуміння суспільних настроїв, але також створює ризик поширення неперевірених або суб'єктивних даних.

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У питанні фінансування OpenAI має потужну підтримку від Microsoft, що дає йому змогу працювати на передових обчислювальних потужностях. ChatGPT має безплатну версію та преміальний варіант із доступом до GPT-4. Grok 3 в цьому не відстає – доступ до бета-версії відкритий через акаунт в X чи через сайт без авторизації.

Нині ChatGPT залишається домінантним гравцем завдяки своїй інтеграції в екосистему Microsoft та широкій доступності. Grok натомість намагається знайти свою нішу серед користувачів, яким заважають обмеження в подібних сервісах (зокрема й можливість створення фейків).

Головна битва між штучними інтелектами ще попереду, адже xAI продовжує розвивати Grok, а OpenAI готується до нових оновлень ChatGPT. У цій гонці штучного інтелекту виграє той, хто зможе не лише покращити модель, а й знайти оптимальний баланс між точністю, швидкістю та етичністю контенту.