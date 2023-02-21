МЗС Німеччини просить своїх громадян не їхати в Росію
Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії. Особливо це стосується періоду – з 20 по 26 лютого.
Саме у ці дні у країні-агресорці пройде низка офіційних заходів. У зв'язку з цим буде посилено заходи безпеки.
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МЗС Німеччини радить громадянам не їхати в Росію
Так, міністерство рекомендує тим, хто перебуває у Росії, бути обережними і уникати скупчень людей. Також МЗС застерігає від поїздок у регіони, близькі до кордону з Україною – Ростовську, Краснодарську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську області та інші.
До речі, щодо тих, хто має і російське, і німецьке громадянства, у разі виникнення конфлікту Німеччина не зможе надати цим людям консульську допомогу.
США закликали своїх громадян негайно залишити Росію
- Нещодавно американців закликали залишити Росію самостійно, оскільки посольство США має серйозні обмеження у Росії щодо надання допомоги своїм громадянам.
- У посольстві зауважили, що варіанти виїзду наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін, однак маршрути виїзду на автомобілях і автобусах ще відкриті.
- У посольстві нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію громадян до збройних сил. У цьому зв'язку підкреслюється, що Росія може відмовитись визнавати громадянство США щодо осіб із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з Росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.
- У посольстві також нагадали громадянам США, що у Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу слова, закликавши їх уникати "будь-яких політичних чи соціальних протестів".