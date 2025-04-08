Може викликати великий скандал: як далі можуть розвиватись події з китайськими полоненими

Сили оборони України 8 квітня взяли у полон 2 громадян Китаю на Донеччині. Якщо вони є простими цивільними, які проживали та працювали в Росії, ситуація не набере розголосу. Однак є й інший варіант.

Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зауваживши, що китайські полонені могли бути військовими КНДР. Тоді це переросте у скандал та може навіть активізувати США.

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Про мету китайців в російській армії

Голова Центру політичних студій зазначив, що якщо двоє китайців справді є військовими армії Китаю, то це стане масштабним дипломатичним скандалом. Це може навіть активізувати США, які б побачили, наскільки Пекін та Москва тісно пов'язані.

Якщо ж ці військові є простими громадянами КНР, це не призведе до таких суттєвих наслідків. Вони навіть могли жити в Росії, де є досить велика китайська діаспора. Люди приїжджають на заробітки, для відкриття бізнесу тощо.

Залежно від того, чи вдасться Україні довести, що це саме китайські військові, а не просто громадяни КНР, залежить гучність цього меседжу та можлива реакція США. З боку Китаю, зрозуміло, що Росії за це нічого не буде. Китай не відчуває проблеми, якщо це не військові, доставлені в рамках співпраці Росії та КНР,

– пояснив він.

Для Росії ж висвітлення цієї події може бути вигідним – в такий спосіб вона показує свою рішучість, роль "глобального" гравця та відданість їй від Китаю. Пекін ж розуміє, що може отримати багато корисного від країни-агресорки – сировину та простір для економічного освоєння.

Цікаво! Стало відомо, хто взяв у полон громадян КНДР – ними стали воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ. Наразі з полоненими працюють українські правоохоронці, проводячи необхідні процесуальні дії.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що участь китайських військових у складі російської армії на війні у Європі, на території України, суперечить офіційним миротворчим заявам Пекіна.