Громадянин Данії втікав від "європейських цінностей" і потрапив у російську армію

33-річний громадянин Данії поїхав до Росії та підписав контракт з ворожою армією. Так він втікав від "європейських цінностей", а натомість опинився на війні.

Наразі європеець судиться з міністерством оборони, оскільки розірвати контракт з росіянами виявилося не так просто. Історію данця розповіли російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Данець подав до суду через відправлення на війну

Громадянин Данії переїхав до Росії влітку 2023 року. У жовтні термін перебування закінчився, а з продовженням документів виникли проблеми.

Після цього данцю порадили укласти контракт з Міноборони, щоб залишитись у країні. Чоловік погодився, адже нібито хотів бути військовим, однак воювати не збирався. Врешті-решт він несподівано для себе опинився на сході України, на окупованій росіянами території Луганської області.

Чоловік перебуває у підрозділі, який займається безпілотниками та дронами. Данець очікувано скаржиться, що служити йому не подобається. Він також незадоволений своїми сусідами по бліндажу – вихідцями з Південної Азії. За словами данця, вони "змушують пити горілку".

За словами адвоката, Мадс (ім'я героя змінили, – 24 Канал) – єдиний данець у ЗС Росії. Тепер він дуже сподівається, що його історію помітять у посольстві Данії, допоможуть виграти суд із міноборони та повернуть додому,

– пишуть журналісти

Весною 2024 року данець подав позов до міноборони Росії і попросив визнати контракт недійсним. Іноземець посилався на те, що нібито не розумів, що саме підписує, адже текст конкракту був російською.