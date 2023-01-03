Російські олігархи створюють приватні армії для громадянської війни, – Піонтковський

Поява нових приватних армій – це найважливіша тенденція, яка відкриває очі на те, що відбувається в Росії. На війні з Україною така кількість конкуруючих між собою військових структур є згубною.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, приватні армії росіян конкурують за обмежені ресурси озброєння та логістики, й іноді переходять до збройних сутичок.

До теми У післявоєнній Росії почнеться поділ власності, тому з'являються приватні армії, – Піонтковський.

Російська еліта створює приватні армії

Російський опозиціонер повідомив, що наближений до Путіна мультимільярдер Геннадій Тимченко створив власну приватну армію під назвою "Редут". Свою армію намагався створити Дмітрій Рогозін, але вчасно був поранений.

Власну армію має Сєргєй Шойгу. Це взагалі абсурд – міністр оборони створює власну приватну армію. Ви пам’ятаєте щось таке з історії світових війн?

– поставив риторичне запитання Піонтковський.

Піонтковський про приватній армії Росії: дивитися відео

Громадянська війна нового типу

На думку опозиційного політика, риторика власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина на адресу України відрізняється від офіційної. "Повар Путіна" відгукувався в позитивному ключі про Володимира Зеленського та українських воїнів.

Прігожин й інші створюють приватні армії не для війни з Україною. Вони чудово розуміють, що війна з Україною програна. Створюють для великої громадянської війни в Росії, що вже розпочалася,

– вважає Піонтковський.

На думку російського публіциста, в Росії відбувається громадянська війна нового типу, не між прихильниками різних ідеологій або релігій. Це боротьба бандитських структур за гігантську власність, яка після обвалу путінського угрупування стане безгосподарною.

"Я давно підозрював про цю тенденцію, але те, як в останні дні встрибують в цю гонитву за приватними арміями такі негідники, як Тимченко – пазл остаточно склався. Тимченко треба не просто боротися за награбовані активи, йому треба захищати свої мільярди. Ось до цього готуються власники приватних армій", – пояснив Андрій Піонтковський.

Кадиров відстоюватиме незалежність Чечні

За словами російського публіциста, його колеги у Вашингтоні прогнозують, що Росія буде розпадатися за етнічним принципом.

Це також справедливо. Окремо тут стоїть кадирівська армія. Рамзан Кадиров розуміє, що йому в боротьбі за награбовані активи нічого не дістанеться. Його вб’ють, якщо він полізе в Москву і буде грати якусь роль. Він нарощує свою армію незалежної Чечні,

– припустив Піонтковський.

На думку опозиціонера, Чечня де-факто є незалежною за угодою між Путіним та Кадировим. Росія платить данину за те, що голова республіки імітує лояльність до Москви, також у такій формі, як участь у московських імперських авантюрах в Україні.

"З падінням режиму, Кадиров свою незалежність оформить де-юре і йому треба буде чинити опір можливим спробам силовиків ліквідувати його особисто (а всі силовики його ненавидять) і залишити Чечню без завойованої незалежності. Є у нього амбіції потіснити на Кавказі сусідів: інгушів, дагестанців та інших", – розповів Андрій Піонтковський.

Він вважає, що російський фюрер злякався і тому відмовився від прямої лінії з населенням. Кадиров зухвало, щоб показати слабкість фюрера і свою зростаючу силу, організував власну лінію зі своїм населенням, заради влади над яким він і готує свою нову армію.

Можлива війна за ресурси

Російський публіцист впевнений, що Прігожин дуже спішить закінчити російсько-українську та розпочати займатися реальною справою. На його думку, російські "польові командири" вже програли російсько-українську війну у своїй свідомості.

Путін ще може оголосити мобілізацію, послати до мільйона мобілізованих, яких будуть взривати по 600 штук в непідготованих казармах. Але основні гравці пробують свої мускули в вирішальному бою за трильйонні активи,

– припустив Піонтковський.

На його думку, грошові активи російських еліт вже заарештовані та будуть передані до бюджету України, але лишилися ще сировинні ресурси та переробні заводи. Тому умовний Норільський нікель ніколи не дістанеться російським олігархам Владіміру Потаніну чи Олєгу Дерипасці, а відійде Прігожину чи іншим варлордам.

США боїться війни в Росії

За словами російського публіциста, його колеги у Вашингтоні бояться, що в Росії розпочнеться громадянська війна.

"Ніякими зусиллями американців громадянську війну не зможуть запобігти або прискорити. Їх керована капітуляція Росії не може здійснитися, адже нічим там американці не керують. Розпад Росії відбувається не стільки по етнічним чи по адміністративно-територіальним лініям, скільки є класовим", – запевнив Андрій Піонтковський.

Що буде з Росією?