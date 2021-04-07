Російське громадянство дружини Баканова, якщо воно є, може бути загрозою нацбезпеці, – Данілов

Олексій Данілов переконаний: якщо дружина глави СБУ Івана Баканова справді має російське громадянство, це може становити загрозу для нацбезпеки України.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Данілов переконаний, що наявність російського паспорта у члена сім'ї державного службовця є загрозою для національної безпеки.

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Відповідаючи на запитання про громадянство дружини Івана Баканова, Данілов зауважив: "я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так".

Водночас Данілов відмовився коментувати, скільки людей в Україні наразі можуть мати російське громадянство. Таке запитання секретар РНБО назвав "надто провокативним".

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