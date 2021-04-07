Російське громадянство дружини Баканова, якщо воно є, може бути загрозою нацбезпеці, – Данілов

Олексій Данілов переконаний: якщо дружина глави СБУ Івана Баканова справді має російське громадянство, це може становити загрозу для нацбезпеки України.
Джерело:Lb.ua
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Данілов переконаний, що наявність російського паспорта у члена сім'ї державного службовця є загрозою для національної безпеки.
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Відповідаючи на запитання про громадянство дружини Івана Баканова, Данілов зауважив: "я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так".
Водночас Данілов відмовився коментувати, скільки людей в Україні наразі можуть мати російське громадянство. Таке запитання секретар РНБО назвав "надто провокативним".
Подвійне громадянство дружини Баканова: головне
- Ще у 2019 році Іван Баканов підтвердив наявність у своєї дружини – Оксани Лазаренко – російського паспорта. Водночас політик наголосив: дружина отримала громадянство Росії, коли між 2 країнами "були інші відносини".
- За словами Баканова, Лазаренко здобувала у Росії вищу освіту. Паспорт країни-агресора жінка отримала ще під час розпаду СРСР.
- Окрім того, у червні 2019 року політик наголосив: його дружина оформляє громадянство України.
- Баканов також зауважив, що від 2013 року Лазаренко жодного разу не відвідувала Росію.