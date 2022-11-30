Після початку повномасштабного наступу через наявність російського громадянства в жителів ворожої держави розпочались проблеми. Відома блогерка розповіла, як її не захотіли впустити на території Сполучених Штатів Америки.

Можна нескінченно дивитись на істерики росіян через те, що вони росіяни й мають "кремлівську прописку". Соцмережами поширюється відео ворожої блогерки, яка плаче через те, що її не впустили в США, повідомляє 24 канал.

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"Харошая історія путішествій"

Як зазначає громадянка держави-терористки, в американській візі їй відмовили абсолютно "несправедливо", адже вона була у багатьох країнах, гарно відповідала на запитання у консульстві. Однак не треба бути великим мислителем, би зрозуміти, росіянці не дозволили відвідати Сполучені Штати та подивитись на Ніагарський водоспад.

По-перше, у неї паспорт країни, що вбиває мирних людей, а по-друге, вона зібралася спокійно подорожувати у той час, коли путінські солдати вбивають українців сотнями.

Він (консул – 24 канал) має вигляд мр*зі, який ненавидить цей світ. Я намагалася щось придумати, аби потрапити не до нього, а до іншого консула, тому що я знала, що це закінчиться провалом… І звичайно, він нічого мене не запитав і просто відмовив,

– в істериці сказала блогерка.

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У розпачі росіяни готові до перемовин з Україною

Нещодавно російські ЗМІ повідомляли, що все більше громадян Росії виступають за те, аби між Києвом та Москвою почався мирний діалог. Усе менше окупантів підтримують Путіна та "спеціальну військову операцію", що розуміють, що вона нічого хорошого їм не дала.

Однак у Зеленського запевнили, що ворожа держава робить усе, аби завадити мирному діалогу. Зокрема, обстрілює критичну інфраструктуру нашої держави, залишаючи без світла цілі міста. Вочевидь, Україна погодиться сісти за стіл переговорів лише тоді, коли Путін виведе усі свої війська та поверне усі території.

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