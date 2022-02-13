Грошей, які виділив Кабмін, вистачить на 23 літаки, – Мінінфраструктура

Кабмін на позачерговому засіданні виділив понад 16 мільярдів гривень на гарантії польотів до України. Грошей має вистачити на страхові зобов'язання.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. За його словами, потрібно уникнути маніпуляції щодо виділених грошей.

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Як розповів заступник міністра, мільярди зберігатимуть на окремому міністерському рахунку та "нікому не видаватимуть". Їх використовуватимуть винятково для забезпечення безпеки польотів на українську територію. Насамперед мовиться про:

компанії-перестрахувальників;

лізингові компанії;

авіаперевізники;

страхові фірми.

Грошей має вистачити на покриття страхових гарантій щонайменше на 23 повітряні судна, які зможуть забезпечити повернення наших громадян,

– наголосив Найєм.

Він також відзначив, що на цьому складності не закінчуються. Україна продовжує вести перемовини з партнерами й очікує, що обмеження взагалі скасують. "Жодної паніки немає", – підкреслив заступник міністра.

Проблеми в авіапросторі України: що відомо

Уранці 13 лютого літак української авіакомпанії SkyUp, який виконував рейс з Португалії до Києва, здійснив вимушену посадку у столиці Молдови.

В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Мовляв, є побоювання через повномасштабний напад Росії.

Після цього компанія все ж вирішила скасувати рейси з 14 до 16 лютого. Ба більше, свої рейси до 17 лютого вирішила забрати й нідерландська компанія KLM.

В Україні ж заперечили інформацію про закриття повітряного простору. Лише Украерорух рекомендує авіакомпаніям не літати над Чорним морем до 19 лютого, бо росіяни нібито проводять "навчання" біля окупованого Криму.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив , що гроші будуть у резерві, поки не врегулюють зовнішньополітичні загрози.

Повний текст публікації Мустафи Найєма:

Дуже перепрошую, але паніка відкладається.

Коротко, що сьогодні було зроблено командою Міністерства інфраструктури, щоб не допустити авіаційної ізоляції.

Зараз більшість авіаперевізників продовжують працювати у звичайному режимі. Жодного масового скасування рейсів не спостерігається, так само як немає жодних обмежень на перебування повітряних суден у повітряному просторі України.

Водночас за останню добу у нас виникли деякі проблеми. Якщо коротко, учора вночі великі іноземні страхові компанії повідомили наших авіаперевізників та власників повітряних суден, що у зв'язку з численними повідомленнями про можливі військові дії, страхові гарантії не поширюватимуться на літаки, що перебувають у повітряному просторі України.

Відповідно компанії-власники, прагнучи мінімізувати свої ризики, почали обмежувати перебування своїх бортів на території України.

Що зробило Міністерство інфраструктури та Кабінет міністрів за ці 11 годин:

Менше ніж за пів доби було вироблено конкретні пропозиції страховим компаніям, щоб змінити умови обмежень щодо страхових гарантій для власників повітряних суден.

З самого ранку ми зв'язалися з посольствами країн, у яких зареєстровані вищезазначені страхові компанії та наразі продовжуються консультації щодо конкретних пунктів нашої пропозиції. Чекаємо на результати.

Паралельно з цим сьогодні вранці ми зібрали всіх авіаперевізників та разом із ними виробили проєкт рішення уряду про підтримку ринку авіаперевезень та виділення грошей на гарантії безпеки польотів повітряних суден.

Годину тому Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення та за погодженням з бюджетним комітетом Верховної Ради збільшив обсяг резервного фонду Держбюджету на 16,6 мільярда гривень.

Щоб уникнути маніпуляцій: ці гроші нікому не видаються. Вони зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства інфраструктури та, у разі потреби, будуть використовуватись для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестраховиків, лізингових компаній та авіаперевізників.

Цих грошей має вистачити на покриття страхових гарантій щонайменше на 23 повітряні судна, які зможуть забезпечити повернення наших громадян

На цьому складності не закінчуються, ми продовжуємо вести переговори з партнерами й очікуємо, що обмеження будуть скасовані. Але й жодної паніки також немає.

Гарного вечора.

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