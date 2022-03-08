Гроші з гуманітарного рахунку використають для евакуації і гуманітарної допомоги

На гуманітарний рахунок надходять благодійні внески та пожертви з України та з-за кордону. Ці гроші використають для евакуації громадян.

А також – для того, щоб забезпечити продуктами людей у "найгарячіших місцях" України. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

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Гроші використають на продукти і гуманітарну допомогу

За її словами, гроші з рахунку використають насамперед для:

евакуації людей з місць активних бойових дій;

забезпечення продуктами, медичними засобами та гуманітарною допомогою тих, хто залишається у небезпечній місцевості.

Станом на 8 березня 2022 року на рахунок надіслали майже 86 мільйонів гривень з України та з-за кордону.

Хто може отримати гроші

Гроші, як повідомили у Мінсоцполітики, можуть отримати:

обласні і Київська міська військові адміністрації;

районні військові адміністрації;

виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад;

заклади, санаторії, установи, організації, підприємства;

благодійні організації і громадські об'єднання.

Зауважте, щоб отримати фінансування, треба подати пропозиції – з реквізитами, напрямками та сумою використання грошей.

На що є можливість використати гроші

Гроші із гуманітарного рахунку можна використати на закупівлю продуктів; забезпечення одягом, взуття, гігієнічними засобами; медичні засоби; евакуацію громадян із небезпечних територій; оплату транспортування; облаштування місць розміщення евакуйованих громадян тощо.

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