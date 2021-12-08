Гроші можна взяти достроково, – Гетманцев назвав виняток в економічному паспорті українця
8 грудня 2021 , 06:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В економічних паспортах українців накопичуватимуться гроші впродовж 18 років. Ними можна буде скористатись після повноліття. Однак є виняток.
Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. За його словами, гроші можна буде взяти у разі хвороби, яку діагностують у дитини.
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"Якщо трапиться, що дитина захворіє на хворобу, яка не фінансується в повному обсязі з держбюджету, то ці гроші можна взяти достроково", – сказав Гетманцев.Важливо! Гетманцев також повідомляв в ефірі 24 каналу, що на рахунок кожної дитини щороку надходитиме 2 мінімальних заробітних платні на кожну дитину.
Що відомо про економічний паспорт українця
- Про відповідну ініціативу заявив Володимир Зеленський 1 грудня у Раді.
- Гроші на рахунках дітей накопичуватимуться завдяки податкам з використання надр. Як зазначав президент, олігархи стануть інвесторами в майбутнє дітей.
- У 2021 році нардепи не встигнуть ухвалити законопроєкт. Однак обіцяють зробити це у першій половині 2022 року.
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