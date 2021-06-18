Гроші з розмитнення "євроблях" – на боротьбу з COVID-19: законопроєкт вже у Раді

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, ініційований урядом. Згідно з документом, кошти, що надійдуть від розмитнення авто на єврономерах, мають піти на подолання коронавірусу.

Таким чином Кабінет міністрів прагне залучити у спецфонд держбюджету 1,4 мільярда гривень. Ці гроші хочуть витратити, як на заходи боротьби з COVID-19, так і вакцинальну кампанію.

До теми Встигнути за 150 днів: як працює пільгове розмитнення "євроблях"

Законопроєкт передали на розгляд профільному комітету

У парламенті документ зареєстрували 17 червня. Вже наступного дня він потрапив на розгляд комітету з питань бюджету.

Закони про "євробляхи" Зеленський підписав 12 травня

Зазначимо, що закони про пільгове розмитнення так званих "євроблях" президент підписав 12 травня. Документи суттєво полегшили розмитнення автівок, імпортованих з Європи. Парламент підтримав закони ще у квітні.

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Головні положення законів про спрощене розмитнення:

Автомобілі з єврореєстрацією, що були у вжитку, старші 5 років, і ввезені до України до кінця 2020 року оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизного податку залежатиме від року випуску автомобіля, обсягу і типу двигуна. На неї не впливатиме вартість машини.

Базова ставка коливатиметься від 0 до 150 євро. Максимально вартість розмитнення, у більшості випадків, не повинна перевищити 1000 євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів.

За пільговим механізмом власник може розмитнити один автомобіль однієї категорії.

Під дію законів не підпадають транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище, походять з Росії або ввезені з тимчасово окупованої території України.