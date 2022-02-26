Гроші за вбитих та полонених окупантів: "Слуга народу" та підприємці обіцяють рівнянам нагороду

Ворог продовжує наступ в околицях Рівного. Місцеве населення простоїть ворогу разом із ЗСУ.

Українська армія та населення хоробро та віддано захищають свою землю від російських окупантів. Точаться запеклі бої, ворог зазнає великих втрат, багато російських військових здалися у полон.

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Винагорода за окупантів на Рівненщині

Депутат "Слуги народу" Дмитро Соломчук закликав рівнян полювати на окупантів, як у грі Counter-Strike. За вбитих та полонених ворогів Об’єднання підприємців Рівненщини обіцяє фінансову винагороду.

За ліквідованого винагорода — 50 доларів. За полоненого винагорода — 100 доларів. Планували більші винагороди, але вони того не варті. Адресу складу для їх штабелювання повідомимо,

– повідомив він.

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