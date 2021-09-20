Гроші за відставку Разумкова: у "Голосі" відповіли, чи отримували таку пропозицію

Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що нардепам пропонують по 50 – 100 тисяч гривень. За ці гроші вони мають підтримати його відставку. У фракції "Голос" запевнили, що свідками такої історії не були.

Таку інформацію озвучив в ефірі 24 каналу голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він також висловив свою позицію з цього приводу.

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"Чи намагаються підкупити певних депутатів бонусами бюджетними і не бюджетними? Я не був свідком. Я думаю, принципову позицію мою і партії "Голос" усі точно знають", – сказав Железняк.

Нам точно це (гроші – 24 канал) не пропонували,

– додав він.

Однак те, що у парламенті намагаються зняти спікера – не заперечив. За його словами, цю інформацію знають навіть ті, хто не надто цікавиться політикою.

"Іноді його (Разумкова – 24 канал) принципова позиція і дотримання регламенту не подобається певним чиновникам", – зауважив голова фракції.

Чи підтримує Железняк відставку Разумкова

Він запевнив, що не голосуватиме за відставку спікера парламенту.

"В мене немає жодних претензій до дотримання регламенту. Не чув претензій і від представників більшості. Те, що деякі закони не проходять одразу в цілому і не підписують одразу на трибуні – це така собі претензія", – підсумував Железняк.

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