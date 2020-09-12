Ні бебі-боксів, ні грошей. Кабмін скасував так звані "пакунки малюка", Натомість там запровадили грошову компенсацію. Однак,ю за словами батьків, це створило тільки більше незручностей.

Більше про те, чому українських батьків не влаштовує такий експериментальний проєкт від Кабміну – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми 5 тисяч гривень замість "пакунків малюка": експериментальний проєкт від Кабміну

З липня бебі-бокси не постачатимуть в пологові будинки

Молода мама Олена отримала понад 60 предметів у так званому бебі-боксі ще місяць тому – після народження третьої дитини. Жінка зізналась, що задоволена пакунком від держави, адже дали все необхідне.

Однак вже з липня такі пакунки у пологові будинки більше не возять – за рішенням Кабміну. На київському виробництві бебі-бокси припадають пилюкою. У Львові також ще лишилося кілька тисяч на область, але цього надовго не вистачить.

Ми забезпечені пакунками малюка до листопада. Тобто ще у вересні, жовтні, листопаді пологові відділення матимуть змогу видавати "пакунки малюка",

– пояснила заступниця начальника управління соцзахисту ЛМР Леся Дронь.

Довідка. Сьогодні у пакунки для новонароджених входять: засоби першої необхідності та базовий одяг для немовлят, засоби особистої гігієни для породіль, іграшки для розвитку (без дрібних деталей), ковдра, матрац тощо.

Замість пакунків малюка у липні Кабмін запропонував давати виплати в розмірі 5 тисяч гривень для батьків.

Як отримати виплату після народження дитини

З 1 вересня можливості витратити компенсацію після невидачі бебі-боксу змінилися. Відтепер батьки протягом року з моменту народження дитини можуть купити на 5 тисяч гривень виплат саме ті товари, які, на їхню думку, потрібні дитині.

Але спершу потрібно отримати кошти від держави. Для цього необхідно звернутися у структурний підрозділ з питань соцдопомоги за місцем прописки. Йти туди треба вже з готовим пакетом документів. В ньому обов'язково має бути:

копія свідоцтва про народження малюка;

довідка з пологового про невидачу бебі-бокса;

копія паспорта та ідентифікаційного коду того, хто подає заяву;

також окремо треба оформлювати банківську картку для одноразової виплати.

Після отримання коштів витратити їх можна не всюди. Перелік торгових мереж, з якими уклали угоду Мінсоцполітики, обіцяли опублікувати на сайті відомства. Мовляв, партнерство з конкретними магазинами дозволить уникнути витрат компенсації не за призначенням.

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"Ми провели дуже багато роботи з ритейлерами. Це можливо. Це, по-перше, інструктаж самої мережі і контроль з боку наших працівників. Ми будем відвідувати магазини, дивитися чеки", – зауважив заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов.

Петиції за повернення бебі-боксів

Такий контроль і необхідність оформлювати компенсацію не до вподоби деяким українцям. Хтось вже почав підписувати петиції до президента для повернення видачі бебі-боксів. До справи долучились і народні депутати, які ініціювали законопроєкт.

За словами членкині комітету ВР з питань бюджету Лесі Забуранної, якщо проаналізувати перелік товарів, що входять в бебі-бокс, то потрібно витрати час, щоб їх придбати.

За підрахунками експертів, в результаті це виявляється на 50 – 200% вище за вартістю, ніж закладено в цей пакунок,

– відзначила політикиня.

Розглянути ініціативу у сесійній залі депутати планують вже наступного тижня. А тим часом у Міністерстві соціальної політики не виключають: якщо бебі-бокси повернуть, то компенсації теж можуть залишити. Відтак дадуть батькам вибір – скористатися чимось одним.