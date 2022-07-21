Дніпро накрила негода: є повалені дерева та електроопори – потужні фото та відео
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
Дніпро та Дніпропетровську область накрили грози та шквальний вітер. Жителів регіону закликали бути обережними, оскільки вже навіть почало валити дерева та стовпи електромереж.
У регіональному управлінні ДСНС повідомили вказали, що оголошений 1 рівень небезпеки – жовтий. Цю публікацію зробили ввечері 20 липня.
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Яку негоду в Дніпрі передбачили
Метеорологи передбачили, що почнуться потужні грози. Експерти вказували, що під час злив швидкість поривів вітру має сягати 15 – 20 метрів за секунду.
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Напередодні в дніпровських телеграм-каналах показали неймовірне відео наближення хмар до міста. Там вказували, що гроза прийшла з боку Полтавщини.
Наближення хмар до Дніпра 20 липня: дивіться відеоЗверніть увагу! Рівень небезпеки "жовтий" означає, що негода може призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства. Окрім цього, можливе припинення руху автотранспорту на деяких ділянках доріг.
У місті почало валити дерева та стовпи
Невдовзі в мережі написали, що наприкінці доби погода вже значно погіршилася. Вітром валило не лише дерева, а й електроопори.
Наслідки грози в Дніпрі в ніч на 21 липня / фото телеграму "Дніпро зараз"
У деяких місцях частини дерев впали на припарковані автомобілі. Також на одному з записів видно, як летить зірвана з магазину вивіска.
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