Дніпро накрила негода: є повалені дерева та електроопори – потужні фото та відео

Дніпро та Дніпропетровську область накрили грози та шквальний вітер. Жителів регіону закликали бути обережними, оскільки вже навіть почало валити дерева та стовпи електромереж.

У регіональному управлінні ДСНС повідомили вказали, що оголошений 1 рівень небезпеки – жовтий. Цю публікацію зробили ввечері 20 липня.

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Яку негоду в Дніпрі передбачили

Метеорологи передбачили, що почнуться потужні грози. Експерти вказували, що під час злив швидкість поривів вітру має сягати 15 – 20 метрів за секунду.

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Напередодні в дніпровських телеграм-каналах показали неймовірне відео наближення хмар до міста. Там вказували, що гроза прийшла з боку Полтавщини.

Наближення хмар до Дніпра 20 липня: дивіться відео

У місті почало валити дерева та стовпи

Рівень небезпеки "жовтий" означає, що негода може призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства. Окрім цього, можливе припинення руху автотранспорту на деяких ділянках доріг.

Невдовзі в мережі написали, що наприкінці доби погода вже значно погіршилася. Вітром валило не лише дерева, а й електроопори.

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У деяких місцях частини дерев впали на припарковані автомобілі. Також на одному з записів видно, як летить зірвана з магазину вивіска.

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