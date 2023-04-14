Грози накриють більшість областей України: де знову погіршиться погода

Весняний дощ не поспішає покидати Україну. Окрім того, вже незабаром знову очікуються грози.

Грози повернуться в Україну, ймовірно, вже у цю суботу. До речі, їх прогнозують у більшості областей.

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Знову насувається гроза

Очікується, що 15 квітня подекуди грози накриють західні, частину північних та південних областей.

У суботу на Правобережжі, в неділю вночі у північних, більшості центральних та південних областей, вдень на Заході та Південному Заході країни дощі, місцями грози, на решті території без опадів,

– прогнозують в Укргідрометцентрі.

Синоптики зазначають, що температура повітря у східних та Сумській області вночі сягатиме від 4 тепла до 1 градуса морозу. Натомість вдень +6...+12. В інших регіонах у темну пору доби навіть до +9. Ба більше, вдень на Півдні 15 квітня прогнозують 16 – 21 градус тепла.

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Прогноз погоди на 15 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру