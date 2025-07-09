На Хмельниччині по Будинку молитви вдарила блискавка: почалася сильна пожежа, обвалився дах

У Хмельницькій області блискавка влучила в культову споруду. Вона спричинила пожежу, що охопила площу понад 200 квадратних метрів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Від удару блискавки зайнявся Дім молитви

Відомо, що виникла пожежа, площею 250 квадратних метрів.

Обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників – під завалами конструкцій виникли осередки займання,

– ідеться в повідомленні.

Попри складнощі, пожежники оперативно впоралися з вогнем. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.



Від удару блискавки зайнявся Дім молитви на Хмельниччині / Фото ДСНС

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Зазначимо, що негода вирує в низці регіонів України, де падають сильні дощі та фіксують грози. Так, у Львові під час негоди блискавка влучила у телевежу.

До слова, західними областями у понеділок, 7 липня, пронісся сильний буревій. Негода наробила лиха на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Тернопільщині, Волині.