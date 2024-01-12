Жоден датчик грози не фіксував: науковці пояснили, яке явище було вчора в Києві

Учора ввечері, 11 січня, в Києві спостерігали аномальну погоду. Втім. жоден грозопеленгатор не фіксував сніжну грозу. Що це таке і що насправді відбулось - розповідаємо далі.

Український гідрометцентр пояснив, що сніжну грозу спрогнозувати неможливо, умови для її утворення з'являються за декілька хвилин. Водночас учора дивні звуки та мерехтіння блискавки добряче налякали киян.

Дивіться також Ожеледиця та зниження температури повітря: прогноз погоди на 12 січня

. Сніжна гроза – унікальне явище, при якому замість зливового дощу випадає зливовий сніг. На Землі вона відбувається приблизно 5 – 6 разів на рік, але її появу неможливо спрогнозувати, оскільки умови для її утворення в атмосфері з'являються і розвиваються спонтанно, за кілька хвилин.

Синоптики уточнили, що на відміну від літніх масштабних гроз, можуть спостерігатися всього 1 – 2 слабкі, частіше, міжхмарні блискавки, які загрози майже не становлять.

Що відбувається під час сніжної грози

Сніжна гроза утворюється, коли холодне повітря притиснене до землі, а над ним натікає дуже вологе і тепле повітря, в ньому починаються раптові вертикальні рухи та перемішування, що призводить до турбулентності, під час якої льодяні кристали в хмарах врізаються одне в одного.

Електрони відриваються від одних кристалів льоду та додаються до інших, коли кристали розбиваються один об одного. Це розділяє позитивні (+) і негативні (-) заряди у хмарі.

Верхня частина хмари стає зарядженою позитивними частинками, які називаються протонами, а нижня – негативними (нейтронами). Цього вже достатньо, щоб утворилася блискавка в середині хмари чи між хмарами.

Як тільки негативний заряд у нижній частині хмари стає достатньо великим, потік електронів спрямовується до землі, коли він зустрічається з позитивним зарядом, що спрямований від землі вгору, сильний електричний струм переносить позитивний заряд у хмару.

"Цей електричний струм відомий як зворотний хід. Ми бачимо це як яскравий спалах блискавки", – ідеться у повідомленні.

Сніжна гроза супроводжується приглушеним громом набагато нижчого звучання, на відміну від звичайного літнього.

Увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував,

– зауважили в Укргідрометцентрі.

Не зафіксували, але була саме вона

Водночас синоптикиня українського Гідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що снігову грозу дуже важко зафіксувати. Зокрема, вчора датчики та грозо-пеленгатори її не зафіксували, бо снігова гроза була дуже локально у Києві. А ось візуально її можна було спостерігати. Тож, власне, це і бачили кияни.

"Снігова гроза була переважно на правому березі столиці. Саме там люди чули грім та бачили спалахи блискавок, а на лівому березі Києва її практично не було чутно, просто падав сніг. Це локальне явище і його дуже складно фіксувати приладами, подекуди неможливо", – пояснила Наталія Птуха.

Синоптикиня пригадала, що схожа снігова гроза була у позаминулому році в Одесі. Тобто це природне явище трапляється. За її ловами, десь раз за зиму його можна спостерігати, завдяки сучасним технологіям, коли люди його фіксують на відео.