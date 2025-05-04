Небо наче з фільмів про апокаліпсис: кияни діляться фантастичними фото та відео грози 4 травня

У неділю, 4 травня, Київ накрила гроза. У мережі з'являються неймовірні світлини травневої негоди. Кореспонденти 24 Каналу теж зафіксували блискавки над Києвом.

Синоптики попереджали про негоду заздалегідь. Але фото та відео погодного явища все одно вражають. До речі, негода накрила і Захід України. Зокрема, Прикарпаття та Львівщину засипало градом.

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Фото та відео грози в Києві 4 травня

Столиця велика, тож десь дощ трохи накрапав, а десь вирувала справжня негода. Особливо гарно було милуватися грозою з високих поверхів.

Жителі лівого берега Києва змогли відчути вповні небезпечну красу громовиці / Фото кореспондентів 24 Каналу

Очевидці діляться враженнями від грози в Києві сьогодні: дивіться відео

На деяких роликах добре помітно, як буря поступово вщухає і йде вдалечінь.

Гроза у Києві сьогодні: відео кореспондентів 24 Каналу

Ті ж, хто наважився гуляти в грозу, зробив направду апокаліптичні кадри. Здається, що це зловісні декорації до якогось фільму.

Грозовий Київ неймовірно гарний / Фото кореспондентів 24 Каналу

Цікаво, що 4 травня Олексій Арестович повідомив, що в його літак ударила блискавка. Він додав, що 5 років тому блискавка вдарила в дах навісу на його дні народження.

Його вже потролив Андрій Коваленко з Центру протидії дезінформації.

"Я сьогодні також блискавку зловив. Правда, в мене відео є", – написав посадовець.

Андрій Коваленко фільмує грозу: дивіться відео

Оскільки на 5 травня дощі з грозами мають бути чи не по всій Україні, слід дотримуватися правил поведінки під час грози.