Негода на підході: на Київ та область рухається гроза

У суботу, 5 квітня, погода в Києві та області різко погіршилася. За прогнозами синоптиків, найближим часом з утриманням до кінця дня в столиці очікується гроза.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Київ та область накриє гроза

В КМДА попередили мешканців столиці про I рівень небезпечності, жовтий.

В адміністрації також закликали під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Довідка. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів кияни можуть звернутися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.



Якщо впало дерево чи зламалися гілки – необхідно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що через негоду на Київщині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Зазначається, що сильні пориви вітру та зливи можуть спричинити падіння дерев і обриви електромереж.

Ремонтні бригад ДТЕК переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх,

– йдеться в повідомленні.

Співробітники ДТЕК також закликали не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до пошкоджених ліній електропередач.

Нагадаємо, вже незабаром в Україні вдарять заморозки. За прогнозами синоптиків, також йтиме сніг, а в частині областей можливе утворення снігового покриву.