У мережі поширюють відео, буцімто в Києві блискавка влучила у парковку: що кажуть в ДСНС

Телеграм-канали називають можливою локацією Дарницький район.

Столицю нарешті накрила потужна гроза, в місті стало відчутно холодніше. Разом із довгоочікуваною прохолодою прийшли і наслідки зливи – наприклад, на Київщині почалися аварійні відключення.

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Що відомо про можливе влучання блискавки у парковку в Києві

На роликах із мережі видно момент влучання блискавки.

У Дарницькому районі блискавка, можливо, вдарила у парковку: дивіться відео

Місцеві пабліки вказують, що в місці ймовірного удару блискавки видно дим. Проте немає кадрів саме з парковки.

Імовірно, дим з боку парковки в Дарницькому районі: дивіться відео

Те саме видно з іншого ракурсу.

Дим у Києві після грози: дивіться відео

Водночас речник ДСНС Києва Павло Петров лаконічно прокоментував 24 Каналу ці повідомлення.

Ми не залучалися,

– сказав він.

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Які наслідки негоди у Києві та на Київщині 17 липня

Як і завжди, вулиці столиці перетворилися на струмки. Кияни активно почали ділитися відповідними відео. Що цікаво, дехто просто лежав у воді на тротуарі, настільки люди зморилися від спеки.

Від аварійних відключень на Київщині через грозу найбільше постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Енергетики вже працюють.

Журналісти 24 Каналу підготували великий матеріал про те, чому київські вулиці йдуть під воду після сильних злив. А ще приділили увагу скандалу, пов'язаному з бажанням забудовників засипати Либідь заради Ocean Mall.