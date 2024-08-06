На Київ та область суне затяжна гроза
Джерело:Укргідрометцентр
Укргідрометцентр оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та місту Київ.
На столицю суне затяжна гроза. Вона почнеться вже у найближчу годину з утриманням до кінця дня 6 серпня.
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Гроза охопить столицю та область
У Київській міській військовій адміністрації оприлюднили попередження синоптики про небезпечні метеорологічні явища у столиці.
У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 6 серпня, в столиці очікується гроза! Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні,
– йдеться у повідомленні.
Подібне застереження оприлюднили й у Київській ОВА для мешканців області та зазначили, що синоптиками оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Яких порад варто дотримуватися під час грози
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
- У разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
- Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (номер телефону КАРС).
- У разі травмування людей негайно телефонуйте 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (номер телефону ЦОДР).
До слова, напередодні синоптики повідомляли, що у вівторок, 6 серпня, в західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській Черкаській та Миколаївській областях короткочасний дощ, подекуди гроза. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на решті території без опадів.