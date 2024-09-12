Порозкидало дорожні знаки: Київ накрила потужна гроза

Увечері 12 вересня столицю накрила потужна стихія. Небо розрізає блискавка, та чутно, як потоки дощу б'ють у вікна через рвучкий вітер. 24 Канал зібрав найяскравіші відео з соцмереж.

Синоптики та КМВА попереджали киян про грозу до кінця доби. Вони закликали не лякатися грому, водночас стежити за повідомленнями про тривогу. Та подбати про свою безпеку, пройшовши в укриття в разі небезпеки.

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Гроза у Києві

На півдні та в центрі України спостерігається грозова активність із короткочасними дощами різної інтенсивності. Траєкторія зміщення грозових осередків спрямована в бік Київщини. Найближчим часом ця грозова смуга досягне нашої області, тож увечері в столичному регіоні може гриміти. Не лякайтеся та не забудьте парасольку!

– написали в Укргідрометцентрі.

Чорні дощові хмари на Троєщині / Фото з київських пабліків

Початок грози в Києві 12 вересня: дивіться відео

Наслідки не забарилися.

На вулиці Липківського на Солом'янці розкидало дорожні обмежувачі: дивіться відео

Утім, поки немає традиційних для негоди повідомлень про затоплені вулиці чи підземні переходи.

Блискавка осяває небо: дивіться відео

Часом у кадр потрапляють декілька блискавок одразу.

Важливо! Під час грози не можна вмиватися, приймати ванну та тримати в руках металеві предмети. Утримуйтесь від телефонних дзвінків, але якщо це необхідно – зробіть це одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду.