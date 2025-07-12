Синоптики попереджають про негоду у Львові: на місто знову сунуть грози, буревій і град

Синоптики попереджають львів'ян про небезпечні метеорологічні явища. На місто знову суне негода.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології. До кінця доби суботи, 12 липня, оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Що відомо про негоду у Львові?

За даними синоптиків, на території Львова та місцями в області до кінця доби 12 липня очікуються грози, град, шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

До слова, про негоду також попереджали жителів Івано-Франківської та Рівненської областей.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, 10 липня від сильних злив постраждала Львівщина – річки вийшли з берегів, підтопивши 11 територіальних громад. Із затоплених будинків евакуювали 8 осіб, серед них п'ятеро дітей.