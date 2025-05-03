Стихія у Львові: потужна гроза накрила місто, а область засипало градом

У Львові вирує негода. Увечері 3 травня у місті почався рясний дощ і спостерігаються сильні пориви вітру.

Тим часом, як Київ та область охопила пилова буря, Львів та передмістя страждають від зливи, передає 24 Канал.

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Що коїться у Львові та області

Вдень Укргідрометцентр попереджав, що до кінця доби 3 травня із збереженням на добу 4 травня у Львові та області місцями пройде значний дощ.

У неділю – грози, вдень подекуди град. Вночі місцями, вдень по всій території пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Погіршуватися погода у місті Лева почала надвечір у суботу. Місто буквально "заливає". Буревій валить дерева. Так, одне із них впало на лінію електропередач. Попередньо, це сталося на вулиці Снопківській.

Те саме дерево у Львові / Фото соцмережі

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На Львівщині тим часом – сильний дощ з градом.

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Нагадаємо, що у неділю в більшості областей буде 8 – 14 градусів тепла уночі, а вдень – від 20 до 27.

4 травня вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, в Україні, крім південного сходу, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності). Надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека передбачається 4 травня в Україні, крім Волині, Рівненщини, Львівщини та Криму.

До слова, синоптики прогнозують, що негода в Україні вируватиме ще кілька днів поспіль. У низці регіонів йтимуть дощі щонайменше до 7 квітня. Подекуди опади будуть значними.

У деяких районах можливі короткочасні заморозки в першій половині місяця. Середня температура у травні прогнозується в межах +13 – +17 градусів.

Минулого року метеорологічне літо в Україні настало в середині травня і тривало до жовтня.

Наталія Птуха з Укргідрометцентру зазначила, що неможливо точно передбачити, чи повториться така ситуація у 2025 році.