В Україну знову сунуть грози: в яких областях вируватиме негода

В Україні подекуди продовжують капати дощі. І коли в частині регіонів опади лише невеликі, в інші знову суне гроза.

Синоптики попереджають, цього тижня ще можливі грози. Де та коли саме їх чекати, розповідаємо далі.

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Грози повертаються

За прогнозом Укргідрометцентру, перед Великоднем ще дощитиме. Втім, у частині областей опади будуть невеликими. Натомість в інші знову навідається гроза. Ймовірно, негода вируватиме 13 та 14 квітня.

У четвер гроза очікується на Сході та Півдні. Натомість у п'ятницю вже буде на Півночі. північному сході та в центральній частині України.

Зауважимо, що загалом вже буде тепло, без нічних морозів та снігу. Подекуди стовпчики термометра сягнуть +19 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 14 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Правила безпеки під час грози та блискавки

Зауважимо, що під час грози та блискавки варто дотримуватися правил безпеки. Детально про них розповіли в ДСНС.

Якщо ви перебуваєте у приміщенні, негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть затягти у приміщення блискавку.

Вимкніть електроприлади з розетки у квартирах, не користуйтеся водогоном. Також не варто умиватися над раковинами або ванними, у жодному разі не митися у ваннах.

Перебувайте трохи далі від вікон. Утримуйтеся від дзвінка телефоном, але, якщо це справді необхідно, зробіть одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду.

Якщо гроза застала вас на вулиці у полі, в лісі, на річці, не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах і особливо серед дерев. Краще у якомусь заглибленні.

Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтеся в укритті разом, – ховайтеся поодинці.

Бігти до сховища слід повільно і злегка, схилившись.

Під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу тощо.

Правила безпеки під час грози та блискавки: дивіться відео