Гроза розгулялася: через негоду на Херсонщині дерева завалили 4 кілометри дороги

27 серпня 2021 , 13:28
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Джерело:

ДСНС України

У ніч з 26 на 27 серпня на Херсонщині негода завалила на дорогу понад 20 дерев. Левову частку серед них становили акації.

Інцидент стався на дорозі між селами Раденськ та Великі Копані. Дерева вкрили близько 4 кілометрів шляху. Щоб забезпечити проїзд на постраждалій території рятувальники оперативно виїхали на місце події.

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Участь у ліквідації наслідків негоди взяли 5 рятувальників. Також до роботи залучили 2 одиниці техніки. 

Негода знеструмила десятки населених пунктів

За даними рятувальників, станом на 07:00 негода в Україні знеструмила 64 населених пункти. В епіцентрі негоди опинилися такі області:

  • Сумська – без світла 35 населених пунктів;
  • Дніпропетровська – 20 населених пунктів;
  • Київська – 7 населених пунктів;
  • Донецька – 2 населених пункти.
Зауважте! В Україні на п'ятницю, 27 серпня, у більшості регіонів прогнозують дощі. Окрім того, синоптики обіцяють похолодання. 

Одесу накрила негода

  • В Одесі у четвер, 26 серпня, знову розгулялася негода.
  • Злива затопила 7 вулиць. Також постраждали супермаркети, крамниці та житлові будинки. 
  • Негода ускладнила рух. Автівки фактично плавали у масштабних калюжах. 
  • Очевидці ділилися у мережі відео затоплених вулиць. 
Автор: Мар'яна Бекало