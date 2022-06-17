Грози накриють частину України: прогноз погоди на 18 червня

Погода в суботу 18 червня погода буде помірно теплою. Температура повітря не перевищуватиме комфортні +27 градусів. Однак в багатьох областях – грози.

У західних та частині центральних областей – хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів тут коливатимуться від +23 до +26. Найтеплішу погоду обіцяють на Закарпатті – +26...+28.

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На Лівобережжі – грози

На Сході, Півдні, Півночі та у Центрі в суботу прогнозують дощі та грози. У цих регіонах буде дещо прохолодніше. Наприклад, у Сумській та Чернігівській областях – +22...+25, в Одеській – теж +23...+25. На Сході – тепліше, до +26.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що при грозах місцями будуть шквали. У Києві прогнозують +25 градусів. Дощ, місцями з грозою, що з'явиться у столиці ввечері 17 червня, перейде і на суботу. Однак після обіду в Києві опади припиняться.

На Правобережжі – переважно сухо. До речі, пориви вітру сягатимуть лише 5 – 10 метрів за секунду.

Далі буде спека

Діденко зазначила, що у неділю – понеділок відновиться спека. Прогнозують до +30...+32 градусів. Натомість вже у вівторок стане прохолодніше.

Такі перепади погоди синоптикиня пояснює тим, що Україну перетинає атмосферний фронт. Тому атмосферний тиск під час опадів, які фронт тягне із собою, буде падати.

Прогноз погоди у містах України 18 червня

Ужгород – +26...+28

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ –+23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +23...+25



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