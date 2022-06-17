Грози накриють частину України: прогноз погоди на 18 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в суботу 18 червня погода буде помірно теплою. Температура повітря не перевищуватиме комфортні +27 градусів. Однак в багатьох областях – грози.
У західних та частині центральних областей – хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів тут коливатимуться від +23 до +26. Найтеплішу погоду обіцяють на Закарпатті – +26...+28.
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На Лівобережжі – грози
На Сході, Півдні, Півночі та у Центрі в суботу прогнозують дощі та грози. У цих регіонах буде дещо прохолодніше. Наприклад, у Сумській та Чернігівській областях – +22...+25, в Одеській – теж +23...+25. На Сході – тепліше, до +26.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що при грозах місцями будуть шквали. У Києві прогнозують +25 градусів. Дощ, місцями з грозою, що з'явиться у столиці ввечері 17 червня, перейде і на суботу. Однак після обіду в Києві опади припиняться.
На Правобережжі – переважно сухо. До речі, пориви вітру сягатимуть лише 5 – 10 метрів за секунду.
Далі буде спека
Діденко зазначила, що у неділю – понеділок відновиться спека. Прогнозують до +30...+32 градусів. Натомість вже у вівторок стане прохолодніше.
Такі перепади погоди синоптикиня пояснює тим, що Україну перетинає атмосферний фронт. Тому атмосферний тиск під час опадів, які фронт тягне із собою, буде падати.
Прогноз погоди у містах України 18 червня
Ужгород – +26...+28
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ –+23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24...+26
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +23...+25
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +23...+25
Погода в Україні / Карта Укргідрометцентру