Грози на Півночі, повітря прогріється до +33: прогноз погоди на 12 червня

Погода в Україні у неділю, 12 червня, буде спекотною. Зокрема, на Півдні та Сході температура повітря прогріється до +33 градусів.

Найпрохолодніше буде на Заході. Зокрема, на Прикарпатті прогнозують лише +23...+25 градусів. У Львові та Тернополі прогнозують +24...+26 градусів.

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На Сході температура повітря прогріється до +29...+32 градусів. На Півдні обіцяють до +33 градусів. На Півночі – +27...+30 градусів тепла.

Найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. За даними синоптиків, там температура повітря прогріється до +33 градусів.

У столиці прогнозують +28...+30 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що на Зелену неділю спеки в Україні вистачатиме. Українська синоптикиня наголосила, що температура повітря прогріється до +27…+32 градусів.

На Зелену неділю в Україні спеки вистачатиме. Трохи менше її буде на Заході, послаблять градуси короткі грозові дощі й на Півночі, очікується +24...+29 градусів.

– мовиться у повідомленні.

За словами Діденко, короткочасні грозові дощі у неділю практично повсюди прокотяться. Водночас вони можуть бути вкрай нерівномірними.

Яким буде червень 2022

Синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на Заході та Сході.

Загалом цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою.

Прогноз погоди у містах України 11 червня

Ужгород – +25...+27;

Львів – +24...+26;

Івано-Франківськ – +23...+25;

Тернопіль – +24...+26;

Чернівці – +25...+27;

Хмельницький – +25...+27;

Луцьк – +25...+27;

Рівне – +25...+27;

Житомир – +28...+30;

Вінниця – +30...+32;

Одеса – +27...+29;

Миколаїв – +31...+33;

Херсон – +31...+33;

Сімферополь – +28...+30;

Кропивницький – +30...+32;

Черкаси – +31...+33;

Чернігів – +27...+29;

Суми – +28...+30;

Полтава – +30...+32;

Дніпро – +31...+33;

Запоріжжя – +31...+33;

Донецьк – +29...+31;

Луганськ – +30...+32;

Харків – +29...+31;

Київ – +28...+30.



Прогноз погоди на 12 червня / Карта Укргідрометцентру