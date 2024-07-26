В Україні оголосили штормове попередження через грози

В Україні знову оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про грози, а також град та шквали.

Складні метеорологічні явища очікують на переважній частині Правобережжя. Де оголошено штормове попередження, передає 24 Канал.

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Штормове попередження

В Укргідрометцентрі зазначають, що 26 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині подекуди град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні на 26 липня 2024 року / Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що у п'ятницю температура вночі сягатиме +14...+19, на Півдні країни до +22. Вдень температура підійматиметься до +25...+30, у південно-східній частині буде до +28...+33 градусів, у західних, Вінницькій та Одеській областях прохолодніше – +20 – +25. У Карпатах вночі +8...+13, вдень +14...+19.

Зазначимо, що вже на вихідні й початок наступного тижня в Україну знову повертається спека. Метеорологи пишуть, що сонця буде більше, а повітря прогріватиметься в середньому до +30. На Сході та на Дніпропетровщині вже з 25 липня фіксуватимуть гарячі +34 градуси. Проте для цих регіонів такі показники є досить типовими для літа.